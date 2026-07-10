В Ярославской области создали совет для контроля за реализацией соцпроектов

В Ярославской области образован координационный совет по реализации приоритетных проектов. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Как указывается в положении, совет создан для обеспечения взаимодействия органов государственной власти региона, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества при реализации проектов. Речь идет о значимых для социально-экономического развития проектах, оказывающих существенное влияние на качество жизни населения.

«Сегодня в регионе реализуется большое количество крупных проектов. Строим социальные объекты, ремонтируем дороги, модернизируем коммунальную инфраструктуру, благоустраиваем общественные пространства, развиваем промышленность, образование, здравоохранение, культуру и спорт»,— перечислил губернатор Михаил Евраев.

Основными задачами координационного совета определены осуществление независимой экспертизы промежуточных результатов реализации проектов, получение обратной связи от ярославцев о качестве работ и предотвращение рисков невыполнения показателей и мероприятий. Ввиду этого члены совета будут проводить выездные осмотры объектов, координировать проведение онлайн-голосований среди населения и следить за ходом работ. Решения совета носят рекомендательный характер, указывается в положении. Председателем совета назначен мэр Ярославля Артем Молчанов.

Алла Чижова