Мэр Ярославля выиграл праймериз ЕР

Мэр Ярославля Артем Молчанов выиграл предварительное голосование «Единой России» (ЕР) на право быть выдвинутым кандидатом от партии на выборах в Госдуму РФ в Ростовском одномандатном избирательном округе № 194. Согласно данным с сайта праймериз, он набрал 27 тыс. голосов.

Победителем праймериз по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 193 стал рыбинский депутат и заместитель главреда муниципальной газеты «Рыбинские известия» Владимир Пахарев. Он набрал 21,8 тыс. голосов.

Наибольшее количество голосов по партийному списку в регионе набрали действующий депутат Госдумы Валентина Терешкова (47,7 тыс. голосов), депутат Яроблдумы и директор ГТРК «Ярославия» Яна Карушкина (38,1 тыс. голосов) и депутат Яроблдумы и участник СВО Иван Демидов (30 тыс. голосов).

Всего в Ярославской области в голосовании приняли 117,7 тыс. человек, что составляет 11,7% от общего числа избирателей.

Алла Чижова