В Новороссийске днем 11 июля работает 21 АЗС

По состоянию на 09:00 в Новороссийске работает 21 автозаправочная станция. АИ-95 доступен на пяти АЗС, АИ-92 — на семи, дизельное топливо — на 18, АИ-100 в наличии нет, сообщила пресс-служба администрации города.

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По решению собственников на всех работающих АЗС введены ограничения — топливо отпускается только в баки, литраж варьируется от 20 до 60 литров на один автомобиль.

Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — Цемдолина, ул. Ленина (только ДТ); Мысхакское шоссе (АИ-92, 95); тер. Кирилловка (АИ-92, 95 и ДТ); пос. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ); ст. Раевская (АИ-92, 95 и ДТ); с. Глебовское (АИ-92, 95); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Газпромнефть» — Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (только ДТ); «Татнефть» — пос. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ); на всех заправках «Уфимнефть» в наличии только ДТ, АЗС «Ягуар» — Натухаевская, ул. Шоссейная (только ДТ).

Автозаправочные станции в Цемдолине на ул. Ленина (две АЗС «Роснефти» и одна АЗС «Лукойл» на выезде из города) и на ул. Суворовской («Лукойл») топливо отпускают только по топливным картам. Жителей Новороссийска просят воздержаться от посещения данных АЗС. Еще 14 АЗС временно не отпускают топливо.

Для местных сельхозтоваропроизводителей определено место для отпуска ГСМ в установленное время.

Проверить наличие топлива можно в чат-боте платформы MAX. Власти призвали водителей не закупать топливо впрок.

Алина Зорина