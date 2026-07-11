Правительство выделит Крыму и Севастополю 4,3 млрд рублей на поддержку туризма

Правительство России направит более 4,3 млрд руб. на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя в связи со снижением турпотока. Крым получит более 3,7 млрд руб., Севастополь — 584,5 млн руб., сообщили в пресс-службе кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из-за действий вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении кабмина.

Средства из резервного фонда Правительства РФ предусмотрены для единовременных выплат сотрудникам более 4,6 тыс. компаний, работающих в туристической индустрии. Вопрос о выделении финансирования рассматривался на заседании Правительства 9 июля.

Алина Зорина