Краснодарский край вошел в пятерку регионов-лидеров по сбору черешни

В 2025 году Краснодарский край собрал 3,5 тыс. тонн черешни, войдя в пятерку крупнейших производителей ягоды в России. Всего по стране урожай черешни в 2026 году ожидается на уровне 60,3 тыс. тонн — на 10% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В России по итогам 2025 года валовой сбор черешни во всех категориях хозяйств составил 54,8 тыс. тонн, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Из них в сельскохозяйственных организациях выращено 5,6 тыс. тонн, в хозяйствах населения — 47,2 тыс. тонн, в крестьянских хозяйствах — 2 тыс. тонн.

Согласно данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, основным фактором роста урожая стали более благоприятные климатические условия: увеличение осадков и большее число соцветий.

Структура рынка остается высококонцентрированной. Порядка 90% всей российской черешни выращивается в личных хозяйствах и КФХ. Более 90% всего объема обеспечивают пять регионов-лидеров. В их числе Ставропольский край (25,5 тыс. тонн), Республика Дагестан (13,5 тыс. тонн), Краснодарский край (3,5 тыс. тонн), Кабардино-Балкария (2,5 тыс. тонн) и Ростовская область (более 2,3 тыс. тонн). На остальные регионы пришлось 5,3 тыс. тонн.

Рост производства в прошлом году был достигнут несмотря на влияние неблагоприятных погодных условий, в результате которых часть плодовых насаждений была повреждена. На данный момент отрасль продолжает внедрять технологии, позволяющие ускорить созревание плодов и снизить зависимость от погоды. Например, в Ростовской области в эксплуатацию ввели первый в стране тепличный комплекс по выращиванию черешни в защищенном грунте площадью 0,2 га.

Отмечается, что использование защищенного грунта позволяет минимизировать климатические риски, получать более раннюю продукцию и повышать экономическую эффективность производства за счет выхода на рынок в период наиболее привлекательных цен.

Как отметил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков, в 2030 году урожай черешни только в организованном секторе может вырасти примерно в четыре раза — до 20 тыс. тонн. Этому будет способствовать расширение площадей промышленных садов, закладка интенсивных насаждений и внедрение новых технологий.

Алина Зорина