Суд оштрафовал главу местного «Яблока» Шишлова за пост с экстремистской символикой

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 24 апреля оштрафовал руководителя фракции «Яблоко» в ЗакСе Александра Шишлова на 1,5 тыс. рублей, признав его виновным в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом стал репост от мая 2023 года с интервью основателя партии Григория Явлинского, в котором упоминался Алексей Навальный. Господин Шишлов стал седьмым по счету членом партии, угодившим под эту статью, а заодно лишившимся права участвовать в выборах в Госдуму и ЗакС, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Интересы господина Шишлова в суде защищал адвокат Андрей Чертков, сам депутат на заседание не явился. Защита указывала на истечение сроков давности привлечения к ответственности — пост 2023 года был выявлен инспектором УМВД по Петроградскому району 19 января 2026 года, а с момента фактического обнаружения прошло более 90 суток, отведенных на принятие решения. Помимо этого, защита требовала вызвать для допроса эксперта и сотрудника МВД, а также вернуть протокол составителям, из-за того, что на приобщенном к делу диске с 55-минутной записью интервью отсутствовал звук.

В основу обвинения легла лингвистическая экспертиза, проведенная в университете имени Герцена. Эксперт, как утверждается в заключении, усмотрел в интервью Григория Явлинского «скрытое внушение зрителю негативного представления о существующей в России государственной власти».

Господин Чертков также подчеркнул, что его подзащитный якобы не мог пропагандировать взгляды оппозиционера, так как ранее господина Навального исключили из «Яблока» как раз из-за расхождения в политических взглядах.

«В результате один из самых уважаемых членов "Яблока", Александр Шишлов, будет лишён права участвовать в грядущих выборах»,

— прокомментировал решение суда заместитель председателя партии Владимир Дорохов.

Господин Шишлов стал уже седьмым членом партии, в отношении которого было возбуждено дело по статье 20.3. Ранее по аналогичной причине были оштрафованы председатель партии Николай Рыбаков, депутаты ЗакСа Ольга Штанникова, Артур Гайдук, Эмилия Слабунова, зампред новгородского отделения Елена Иванова и рядовой член Антон Кострюков.

Причем госпожа Штанникова, как и господин Рыбаков, были оштрафованы за публикацию портрета Алексея Навального — один за пост 12-летней давности, второй — за некролог.

Граждане, привлеченные к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП, лишаются права участвовать в выборах в течение года. Следующие выборы пройдут в сентябре 2026 года, следовательно, в случае если решение не оспорят, господин Шишлов не сможет переизбраться в ЗакС.

Полина Пучкова