Днем над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 144 БПЛА

В течение дня 10 июля, с 8:00 до 20:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Вячеслав Рыжков