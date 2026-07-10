Губернатор: жители соседних регионов увеличивают нагрузку на ярославские АЗС

Жители соседних областей приезжают за бензином в Ярославскую область, создавая дополнительную нагрузку на АЗС. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе». Ситуацию с топливом губернатор назвал сложной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Доскин, Коммерсантъ Фото: Алексей Доскин, Коммерсантъ

«Во-первых, в соседних регионах топлива практически нет, и жители этих регионов приезжают заправляться именно к нам. Во-вторых, сейчас летний сезон, Ярославскую область посещает большое количество людей, многие следуют через регион транзитом»,— пояснил Михаил Евраев.

Губернатор добавил, что Ярославский нефтеперерабатывающий завод входит в крупный федеральный холдинг, в котором распределение топлива определяется исключительно на федеральном уровне.

«Мы ежедневно на связи с федеральным оперативным штабом и стараемся максимально возможные объемы направлять к нам, в Ярославскую область. Но мы часть страны, и то, что по многим другим регионам ситуация значительно хуже нашей, сказывается и на нас тоже»,— написал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь с 5 на 6 июля в Ярославской области была отражена крупнейшая атака на НПЗ. Над территорией региона уничтожили 72 беспилотника.

Антон Голицын