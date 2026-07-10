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Из Ярославля в Москву запустят дополнительный поезд

С 17 июля между Ярославлем и Москвой начнет ходить дополнительный поезд. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из Москвы поезд будет выезжать по пятницам в 21:35, а из Ярославля — по воскресеньям в 16:05. Время в пути составит четыре часа. Поезд будет делать остановки в Ростове Великом и Сергиевом Посаде. Рейсы запланированы до сентября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 августа по выходным и праздничным дням начнут ходить скоростные поезда «Ласточка» по маршруту «Москва – Рыбинск». По пути предусмотрена остановка в Ярославле.

Алла Чижова

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