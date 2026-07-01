С августа из Рыбинска в Москву будут ходить «Ласточки»

С 1 августа по выходным и праздничным дням начнут ходить скоростные поезда «Ласточка» по маршруту «Москва – Рыбинск», время в пути составит около 4 часов. Об этом сообщили в РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из Москвы поезд будет отправляться в 6:20, а прибывать в Рыбинск — в 10:19. Из Рыбинска «Ласточка» будет уезжать в 19:10, а приезжать в Москву — в 23:04. По пути предусмотрена остановка в Ярославле.

«Расписание составлено таким образом, чтобы у туристов была возможность в течение дня прогуляться по городу и вечером вернуться в столицу или посвятить два выходных дня изучению достопримечательностей сразу двух городов "Золотого кольца" России: Рыбинска и Ярославля»,— пояснили в РЖД.

В поезде будут вагоны с местами классом эконом и бизнес. Стоимость билета на весь маршрут начинается от 1 999 руб.

Сейчас прямой поезд из Рыбинска в Москву идет через Углич более 12 часов.

Алла Чижова