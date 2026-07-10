Контракты забуксовали

Сложности с обеспечением топливом и поставками строительных материалов начали сказываться на выполнении дорожных контрактов в Новороссийске. Власти города признают, что часть объектов отстает от графика, однако заверяют, что перенос сроков не превышает двух недель и не повлияет на стоимость работ. Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация пока не создает критических рисков для городской инфраструктуры, однако при дальнейшем затягивании может привести к росту издержек подрядчиков и новым спорам вокруг исполнения муниципальных контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заместитель главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров сообщил, что из-за сложностей с обеспечением дорожно-строительной техники горюче-смазочными материалами сроки исполнения ряда муниципальных контрактов пришлось увеличить. В качестве примера он привел работы на улице Крупской в Мысхако.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы муниципальные контракты выполнили в срок»,— заявил господин Бегляров.

По данным городской администрации, отставание по отдельным объектам не превышает двух недель. Речь, прежде всего, идет о строительстве тротуаров и выполнении ямочного ремонта. При этом власти не ожидают увеличения стоимости уже заключенных контрактов. В администрации также подчеркивают, что перенос сроков пока не создает существенных рисков для городской инфраструктуры. По оценке чиновников, все действующие муниципальные контракты будут исполнены, а необходимости в их пересмотре нет.

Одновременно муниципалитет уточняет, что сами подрядчики связывают возникшие сложности не столько с нехваткой топлива, сколько с задержками поставок строительных материалов. Именно эти обстоятельства сегодня сильнее всего влияют на темпы выполнения дорожных работ, рассказали «Ъ-Новороссийск» в управлении развития и реконструкции автомобильных дорог администрации города-героя.

Ситуация развивается на фоне продолжающихся ограничений на рынке топлива. По данным на утро 10 июля, в Новороссийске бензин с ограничениями отпускали 20 автозаправочных станций. Впрочем, сами по себе перебои с обеспечением ГСМ далеко не всегда становятся основанием для переноса сроков исполнения государственных контрактов. Как отмечает юрист Виктория Ошуева, действующее законодательство рассматривает подобные ситуации прежде всего как предпринимательский риск.

«Сама по себе ситуация с топливом — резкий скачок цен, перебои с поставками или дефицит — обычно не дает подрядчику законных оснований ни для приостановки работ, ни для автоматического продления сроков по 44-ФЗ. Это скорее коммерческий риск, а не форс-мажор в правовом смысле»,— говорит эксперт.

По ее словам, подрядчикам прежде всего необходимо документально фиксировать перебои с поставками, вести переписку с поставщиками и обсуждать с заказчиком возможную корректировку графика исполнения работ. Во многих случаях именно переговоры позволяют сторонам найти компромисс еще до возникновения судебного спора.

Эксперт обращает внимание, что признание подобных обстоятельств форс-мажором возможно лишь в исключительных случаях. Например, если невозможность исполнения контракта вызвана прямыми запретительными решениями государства, масштабными военными действиями либо чрезвычайными ситуациями, которые объективно исключают выполнение работ. Однако даже в такой ситуации окончательную оценку дает суд, рассматривая обстоятельства каждого конкретного контракта.

При отсутствии подписанного дополнительного соглашения подрядчик, допустивший просрочку, рискует столкнуться сразу с несколькими последствиями. Помимо начисления штрафов и пеней заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, а сведения об исполнителе могут быть внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

«Ссылка подрядчика на "топливный кризис" сама по себе не блокирует право заказчика отказаться от исполнения контракта. Чтобы оспорить такое решение, придется доказать прямую причинно-следственную связь между дефицитом топлива и невозможностью выполнить конкретную работу»,— поясняет Виктория Ошуева.

Юрист также отмечает, что рассчитывать на пересмотр стоимости контрактов подрядчикам будет непросто. Российская судебная практика традиционно рассматривает рост цен на материалы и топливо как обычный предпринимательский риск, а не как основание для изменения условий уже заключенного государственного контракта.

Доцент экономического факультета Кубанского государственного университета, экономист Ирина Рындина считает, что нынешняя задержка дорожных работ пока не выглядит критичной, однако при дальнейшем переносе сроков подрядчики неизбежно столкнутся с ростом затрат.

«Безусловно, задержка сроков ведет к удорожанию проекта, так как за время простоя могут вырасти цены на стройматериалы, рабочую силу и другие составляющие. Универсальной цифры нет: все зависит от длительности простоя и удельного веса "подвижных" позиций в смете»,— говорит госпожа Рындина.

При этом сам рост затрат еще не означает автоматического увеличения стоимости муниципальных контрактов. По словам эксперта, возможность пересмотра цены зависит от условий договора и требует отдельного обоснования.

Дополнительные расходы могут возникнуть и из-за простоя техники. Если обязанность по обеспечению топливом лежит на подрядчике, именно он понесет соответствующие издержки. Если же закупку ГСМ должен обеспечить заказчик, компенсация может лечь на бюджет.

«К увеличению конечной стоимости работ это может привести в случае, если ответственность будет возложена на заказчика и тогда он компенсирует подрядчику дополнительные издержки, возникшие из-за простоя»,— отмечает Ирина Рындина.

По ее словам, более серьезные последствия длительный перенос сроков может иметь уже для городской инфраструктуры. Затянувшийся ремонт означает сохранение ограничений движения, увеличение нагрузки на соседние улицы и дополнительные неудобства для жителей.

Вместе с тем собеседница «Ъ-Новороссийск» считает маловероятным массовый пересмотр условий действующих контрактов.

Даже если исполнение работ становится менее выгодным, суды, как правило, относят рост стоимости топлива и материалов к предпринимательским рискам.



С июня в Новороссийске, как и в других регионах юга России, наблюдаются перебои с обеспечением топливом. АЗС отпускают по 20-30 литров в одни руки. Власти сообщают, что делают все возможное для стабилизации ситуации.

Мария Удовик