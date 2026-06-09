«Ярдормост» продаст производство в Переславле-Залесском

Принадлежащее правительству области АО «Ярдормост» выставило на торги производственную базу в Переславле-Залесском, расположенную на улице Свободы, 118. Об этом сообщили в областном министерстве имущественных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство имущественных отношений Ярославской области Фото: Министерство имущественных отношений Ярославской области

В состав продаваемого имущества входят административно-производственное здание, здание склада и автомобильные весы, трансформаторная подстанция и газораспределительная станция, битумохранилище с 10 емкостями, асфальтосмеситель ДС-117-2К и земельный участок площадью 1,6 га.

«Лот интересен профильным дорожным и строительным организациям — на участке имеется готовая инфраструктура для работы»,— подчеркнули в министерстве.

Согласно данным портала «ГИС Торги», начальная цена имущества определена в 58,4 млн руб. Торги состоятся 16 июля. Указывается, что актив «непрофильный». Ранее руководитель предприятия Глеб Масленцев сообщал, что «Ярдормост» ждет переориентация.

«Больше мы сейчас уходим на благоустройство и в меньшей степени занимаемся строительством дорог. Освобождение от асфальтобетонных заводов, техники, которая уже не нужна, повлечет некие сокращения штата»,— пояснял господин Масленцев.

Алла Чижова