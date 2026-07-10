В январе—мае Кубань приняла 3,2 млн туристических поездок

Краснодарский край вошел в число лидеров по объему внутреннего туризма по итогам января—мая 2026 года. За первые пять месяцев регион принял 3,2 млн туристических поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Всего за указанный период россияне совершили 34,2 млн поездок по стране, что на 6,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Краснодарский край занял второе место среди регионов по количеству путешествий, уступив только Москве, где было зафиксировано 5,2 млн поездок. Третью позицию заняла Московская область с результатом 2,7 млн поездок.

В число наиболее популярных направлений также вошли Санкт-Петербург (2,6 млн поездок), Татарстан (1,2 млн), Крым (862 тыс.), Свердловская область (859 тыс.), Тюменская область (794 тыс.), Ростовская область (689 тыс.) и Ставропольский край (649 тыс.).

Наибольший рост турпотока отмечен в регионах, которые активно развивают туристическую инфраструктуру. Среди них — Тува, Севастополь, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Амурская область и Северная Осетия — Алания.

В аппарате вице-премьера отметили, что показатели начала года свидетельствуют о сохранении интереса россиян к внутренним поездкам и устойчивом развитии туристического рынка.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что по итогам 2025 года регион посетили 18,1 млн туристов. Это на 2 млн человек, или 9,9%, меньше рекордного показателя 2024 года, когда Кубань приняла 20,1 млн гостей. При этом в период новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на курортах региона отдохнули 508 тыс. человек — на 8 тыс. больше, чем годом ранее.

Вячеслав Рыжков