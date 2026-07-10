Больницу разместят по центру

На месте бывшего офиса Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в центре Екатеринбурга на ул. Пролетарской могут построить медицинскую клинику. По соседству с офисом когда-то находился объект культурного наследия (ОКН) «Дом, в котором располагалось общество уральских горных техников под руководством Ф.Ф. Сыромолотова и находилась конспиративная квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б)», но на данный момент он утрачен. Информация о планах по строительству клиники указана в документах об исключении утраченного объекта культурного наследия на ул. Пролетарской, д. 9, из единого госреестра памятников.

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Как следует из документов, земельный участок, где находился утраченный памятник, принадлежит ООО «Многопрофильная клиника "Архангела Михаила"» (связано с Русской медной компанией, РМК).

«В случае исключения данного объекта культурного наследия (утраченный памятник на ул. Пролетарской, 9) из реестра указанный земельный участок будет использован под реализацию проекта по строительству медицинского учреждения "Многопрофильная клиника «Архангела Михаила»"»,— говорится в документе.

«Дом, в котором располагалось общество уральских горных техников под руководством Ф.Ф. Сыромолотова и находилась конспиративная квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б)» был снесен ориентировочно в первой половине 1990-х годов. «Современный план квартала, в том числе сведения из НСПД, подтверждает отсутствие какого-либо объекта капитального строительства по адресу г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 9. Также архивное фото 1997 года подтверждает, что офисное здание является полностью новым объектом капитального строительства и не содержит исторических элементов объекта культурного наследия»,— указано в документах.

Согласно выводу государственной историко-культурной экспертизы, экспертная комиссия считает обоснованным исключение утраченного памятника из реестра в связи с полной физической утратой здания, а также невозможностью его воссоздания в дальнейшем.

«Объект не отличался оригинальным архитектурным решением и богатым декором и, скорее, являлся рядовым жилым домом для своего времени. Данный факт дополнительно подтверждает, что основной ценностью и причиной его постановки на государственную охрану являлась мемориальная ценность»,— также указано в документах.

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Подробностей проекта по строительству клиники «Архангела Михаила» пока нет. Отметим, что в Екатеринбурге есть одноименный спортивный квартал, а также бойцовский клуб.

Напомним, представители ГУФССП России по Свердловской области сообщили, что переезжают из офиса на ул. Пролетарской на ул. Бажова, 79, в марте этого года. В 2019 году здание, где находился их офис, выставляли на продажу. Четырехэтажный объект продавали за 280 млн руб. Сам объект исторической ценности не представляет, поэтому его разрешили снести. Отметим, что участок находится недалеко от набережной городского пруда.

Отметим, что в районе Литературного квартала уже работают несколько девелоперов. Так, в границах ул. Пушкина – Первомайская – Толмачева – пер. Почтовый «УГМК-Застройщик» возводит семиэтажное офисное здание, свои работы вела компания «Брусника». По адресу ул. Пролетарская, 3, в отреставрированном памятнике открыли начальную школу.

Мария Игнатова