В центре Екатеринбурга снесут бывший офис судебных приставов

На месте бывшего офиса Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в центре Екатеринбурга планируют начать стройку. Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, здание на ул. Пролетарской, 7 у Литературного квартала собираются снести.

27 марта представители ГУФССП России по Свердловской области сообщили, что переезжают из офиса на ул. Пролетарской на ул. Бажова, 79. В 2019 году здание выставляли на продажу. Четырехэтажное здание продавали за 280 млн руб. Тогда представители управления судебных приставов объясняли, что являются арендаторами. Сам объект исторической ценности не представляет.

Здание на ул. Пролетарской окружено объектами культурного наследия (ОКН), поэтому перед сносом объекта понадобилась экспертиза проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности старинных зданий при демонтаже. Всего в непосредственной близости находится пять старинных зданий, среди них, например, «Дом, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк».

Как указано в документе, перед сносом должны будут провести освидетельствование фундаментов и несущих конструкций ОКН для фиксации текущего технического состояния. В течение всего срока проведения работ необходимо следить за состоянием зданий. В случае обнаружения во время проведения демонтажных работ повреждений конструкций ОКН, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению, кренам, работы должны быть немедленно приостановлены, говорится в документе.

«Рассмотрев представленную на экспертизу проектную документацию, обосновывающую меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия эксперт сделал вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ в соответствии с указанной проектной документацией»,— указано в документах.

Заказчиком экспертизы выступает ООО «Росив». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами компании являются Иван Ивченко и Денис Росляков. Кто именно займется возможным последующим строительством, в документах не указывается. В данном квартале уже работают несколько девелоперов. Так, в границах ул. Пушкина – Первомайская – Толмачева – пер. Почтовый «УГМК-Застройщик» возводит семиэтажное офисное здание, свои работы вела компания «Брусника».

Мария Игнатова