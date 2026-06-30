В Екатеринбурге открыли начальную школу в особняке XIX века

В Екатеринбурге девелопер «Брусника» завершил реставрацию и приспособление особняка владельца суконной фабрики Федора Злоказова. Помещение на Пролетарской, 3 будут использовать для начальной школы «Классики». Куратором проекта стала Екатерина Сибирцева, которая работала директором гимназии №9, замглавы Октябрьского района по социальным вопросам, а затем — заммэра Екатеринбурга.

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Здание отреставрировали и приспособили для школьных стандартов. Девелопер восстановил веранду, которая была в доме, по цветной фотографии 1909 года. Ее утеплили, и теперь там разместится школьная столовая. Реставратор Светлана Малевич пояснила, что веранда не входила в предмет охраны, и застройщик мог снести ее остатки, однако решил найти ей полезное применение.

Как рассказала госпожа Малевич, дом находился в плохом состоянии: местами полностью отсутствовали части крыши, лепнина была покрыта несколькими слоями масляной краски, а помещения нарезаны на небольшие комнаты. Чтобы здание подходило для школьных классов, первый этаж углубили в землю, оставив исторические своды находившихся в этом месте складов. На втором этаже сохранили часть исторических стен и лепнину. В классных помещениях кирпичные элементы закроют витринными стеклами, чтобы они соответствовали стандартам Роспотребнадзора.

Общая стоимость работ в здании составила около 335 млн руб. Из них примерно половина была потрачена на реставрацию, вторая — на организацию пространств, которые подойдут для нужд школы.

Как рассказала Екатерина Сибирцева, учреждение с сентября примет шесть классов по 15 учеников. Они смогут находиться в школе весь день: в первой половине на уроках, а во второй педагоги и психологи будут развивать у учащихся метапредметные навыки, проводить творческие и дополнительные занятия.

Обучение разделят на тематические блоки, а каникулы будут занимать две недели. В первую ученики будут заниматься проектной деятельностью на базе школы, а вторая будет совпадать с каникулами в общеобразовательных организациях. Учеба будет продолжаться до конца июня. Стоимость обучения за месяц в этой школе составит 100 тыс. руб. В эту стоимость включены четырехразовое питание, полный день обучения в школе, выходы в музеи и театры.

Анна Капустина