УГМК показала проект семиэтажного здания напротив Литературного квартала

Компании «Екатеринбург-Сити» (связана с УГМК) показала, как будет выглядеть семиэтажное офисное здание напротив Литературного квартала в центре города. Как рассказал «Ъ-Урал» генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, здание будет выполнено в классическом стиле.

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«Этот участок мы арендуем с 2006 или 2007 года. Был проект строительства восьмиэтажного здания, к новому проектированию мы приступили в 2019 году. Сейчас разрешение на строительство получили, начали строить. Это будет небольшое здание, в классической архитектуре. Здание не будет продаваться и сдаваться в аренду. Это будет офис компании, не "УГМК-Застройщик"»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Мордовин.

Напомним, к строительству объекта в границах ул. Пушкина – Первомайская – Толмачева – пер. Почтовый компания приступила в IV квартале прошлого года. Согласно документам экспертизы, на первом этаже будет находится зона вестибюля (рекреация, приемная), автостоянка для vip-персон, комната водителей. Со второго по седьмой этажи разместят административные и офисные помещения, вестибюли. Площадь здания составит около 3 тыс. кв. м.

Рядом с будущим офисным зданием находится объект культурного наследия «Здание Страховой кассы» (ул. Пушкина, 28), для него установлены охранные зоны. Эксперты провели археологические изыскания на участке и изъятие культурного слоя. «"Здание Страховой кассы" надо восстанавливаться, приводить в порядок, приспосабливать. Оно к сожалению, не наше. По этому зданию есть разные идеи, думаю с ним все будет хорошо»,— добавил господин Мордовин.

Мария Игнатова

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