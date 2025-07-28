«Брусника» снесла несколько зданий в Литературном квартале Екатеринбурга

В Литературном квартале Екатеринбурга зайстрощик «Брусника» снес несколько зданий. Как сообщили «Ъ-Урал» в компании, работы были согласованы Госохраной в рамках проекта по реставрации Золотосплавной лаборатории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным застройщика, эти объекты не являются культурным наследием — квалифицированные специалисты сделали вывод, что здания не обладают исторической и архитектурной ценностью. «Единая штукатурка могла создать впечатление, что поздние советские пристрои составляют ансамбль с действительно ценными зданиями. Но это не так. А в наименовании их старинными больше спекуляции, чем правды»,— сказано в сообщении.

Демонтажу в Литературном квартале подлежат здание автосервиса, лабораторный корпус на ул. Первомайская, 1В и конторские здания — на ул. Первомайская, 1Ж и пристрой к этому зданию на ул. Первомайская, 1Ж1.

Ранее в Екатеринбурге компанию «Обелиск» привлекли к административной ответственности из-за нарушений в работах по сохранению фасада особняка Яринской на ул. 8 Марта, 20 по иску управления Минкульта по УрФО и ПФО. Здание является объектом культурного наследия с элементами неоготики.

Ирина Пичурина