Реконструкцию улицы Вайнера разделят на два-три этапа

В Екатеринбурге реконструкцию улицы Вайнера планируют разделить на два-три этапа и полностью завершить работы в 2028 году, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основной этап реконструкции на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева завершится к началу осени — тогда будут убраны строительные ограждения и полностью открыто движение для пешеходов. «В следующем строительном сезоне работа над проектом будет продолжена. Дальнейшая реализация зависит от итогового проектирования: объект может быть разделен на два или три этапа. Рассчитываем, что в течение ближайших двух лет реконструкция Уральского Арбата будет полностью завершена»,— сказал первый заммэра Рустам Галямов.

Общая площадь пешеходной улицы Вайнера составляет около 30 тыс. кв. м — в последний раз полномасштабный ремонт здесь был в 2003 году. С тех пор на улице был только точечный ремонт, обновляли освещение и малые архитектурные объекты, но сейчас из-за высокого трафика инфраструктура износилась, на что стали жаловаться жители.

Работы на участке начались в начале июня. Там заменят покрытие, освещение, отремонтируют дождевую канализацию. Участок также озеленят и поставят новые малые архитектурные формы. Начальная цена контракта на обновление составляла более 554,5 млн руб.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил, что ремонтные работы на Вайнера и других важных городских локациях должны быть завершены до начала Международного фестиваля молодежи, который будет проходить в Екатеринбурге 11-17 сентября.

Ирина Пичурина