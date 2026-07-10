Реконструкция части улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится к сентябрю

До начала Международного фестиваля молодежи, к сентябрю, в Екатеринбурге планируется завершить реконструкцию части улицы Вайнера, а также завершить благоустройство и ремонт других важных городских локаций. «Гости приедут из 190 стран мира, и я уверен, что многие заходят увидеть центр Екатеринбурга и пройтись по основным пешеходным маршрутам. Встретим достойно!»,— сообщил в Telegram губернатор Свердловской области Денис Паслер.

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Строительно-монтажные работы по реконструкции улицы Вайнера от Ленина до Малышева начались в начале июня. Там заменят покрытие, освещение, отремонтируют дождевую канализацию. Участок также озеленят и поставят малые архитектурные формы. Обновление затронет и примыкающую к Вайнера улицу Попова, а также подземный переход через улицу Малышева, рядом с которым установят арт-объект «Куб». Будет отремонтирована улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева.

К началу осени обновят сквер трех вузов на улице Народной Воли: в нем появится система дополненной реальности, которая объединит современные технологии с архитектурой и достижениями учебных заведений. Недалеко, возле УрГЭУ и входа в метро на станции «Геологическая», завершат создание сквера.

Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса, включая обновление тротуара и озеленение. Также закончится реставрация фасадов 10 объектов в центре города, девять из которых являются объектами культурного наследия, включая усадьбы Ошуркова, Давыдовых, фотографический музей В.Л. Метенкова, Дом Петровых и другие.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи 29 декабря 2025 года. Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября на базе кампуса УрФУ и объединит более 10 тыс. участников при поддержке около 2 тыс. волонтеров.

Ирина Пичурина