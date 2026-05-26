Реконструкция улицы Вайнера в Екатеринбурге начнется на следующей неделе
Строительно-монтажные работы по реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге стартуют со следующей недели, сообщили в администрации города. Последнее масштабное обновление на этой улице произошло более 20 лет назад.
Работы будут проводиться на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Изменят планировку, обновят дорожное покрытие, поставят более 100 бетонных урн и около 50 световых комплексов, системы видеонаблюдения и оповещения. Будет обновлена система водоснабжения.
Озеленение станет главной особенностью улицы после реконструкции: на ней высадят более 1 тыс. растений, общая площадь цветников составит более 350 кв. м. Среди деревьев, кустарников, цветов и других растений, которые планируется высадить — яблоня сибирская, спирея серая, гортензия метельчатая, котовник Фассена, тысячелистник обыкновенный и сосна горная.
Примыкающие к улице Вайнера другие зоны тоже обновят. Так, на улице Попова асфальт заменят на бетонную плитку и обустроят газон. Кроме того, навесными гирляндами протяженностью 400 м подсветят участок переулка Театрального, от улицы Вайнера до переулка Банковского.
Перед благоустройством с улицы Вайнера был демонтирован медиаэкран — 24 апреля под ним прошло последнее шоу. Также при реконструкции уберут скульптуры «Продавец-лоточник», «Друзья», стелу к 300-летию Екатеринбурга, навигационные указатели, существующее освещение и другие старые элементы благоустройства. Кроме того, на улице планируется установить сцену и заменить крышки люков на варианты с изображениями.