На улице Вайнера в Екатеринбурге во время благоустройства демонтируют медиаэкран

Власти Екатеринбурга планируют демонтировать медиаэкран на улице Вайнера в ходе благоустройства. Мэрия объявила тендер на работы по обновлению участка от проспекта Ленина до улицы Малышева — начальная цена контракта составляет более 554,5 млн руб.

В ходе работ с улицы также будут убраны скульптуры «Продавец-лоточник», «Друзья», стела к 300-летию Екатеринбурга, навигационные указатели, существующее освещение и другие старые элементы благоустройства. Скамейки и урны заменят на бетонные, а дорогу уложат гранитной плиткой. На крышках канализационных люков появятся изображения. Кроме того, на улице планируется установить сцену, новые опоры освещения и систему видеонаблюдения, цветники, кустарники и деревья.

Жители Екатеринбурга регулярно жаловались на запущенное состояние улицы Вайнера, поврежденную плитку и отсутствие освещения. Не всех устраивал и медиаэкран, который к 300-летию Екатеринбурга установила компания «Сима-ленд». При этом прежние планы на реконструкцию улицы были отложены в 2022 году.

В августе 2025 года депутаты заксобрания Свердловской области назвали эту пешеходную улицу одним из опасных мест в Екатеринбурге, где подростки совершают разные правонарушения. Губернатор Денис Паслер поручил мэру Алексею Орлову благоустроить пешеходную улицу. В конце года он заявил, что обновить улицу планируется в 2026 году и что уже найдена компания, которая поможет провести реконструкцию.

Ирина Пичурина