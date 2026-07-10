У берегов Сочи и Сириуса прогнозируют волны до 1,2 метра

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» с вечера 10 июля ожидается усиление волнения моря. По данным метеорологов, высота волн в акватории составит от 0,7 до 1,2 метра, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

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В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий все городские службы работают в усиленном режиме. Их координирует оперативный штаб, сообщили в администрации Сочи. Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры предосторожности, а при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по номеру 112.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что большую часть 10 июля Краснодарский край будет находиться под влиянием солнечного, сухого и теплого гребня антициклона. По его словам, вечером на регион начнет воздействовать атмосферный фронт, который принесет локальные грозовые дожди.

Температура воздуха в регионе составит +30…+32 градуса, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм ртутного столба, что соответствует норме.

В ночь на субботу местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +18…+20 градусов, днем — +28…+30 градусов.

Штормовое предупреждение на территории Краснодарского края действует с утра 10 июля до конца суток 11 июля. В ближайшие дни синоптики прогнозируют очередную волну осадков, местами возможны ливни с градом и порывистым ветром.

Мария Удовик