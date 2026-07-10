Россельхознадзор выявил карантинных вредителей в 125 т турецких фруктов в порту Туапсе

Россельхознадзор выявил карантинных вредителей в турецких фруктах, поступивших через морской пункт пропуска Туапсе. За июнь 2026 года специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль более 48,7 тыс. тонн овощей и фруктов из Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Основной объем проверенной продукции составили нектарины — почти 18 тыс. тонн, абрикосы — 9,8 тыс. тонн и персики — 8,6 тыс. тонн.

По итогам карантинного фитосанитарного контроля специалисты выявили девять случаев обнаружения карантинных объектов в партиях импортной продукции общим объемом 125,6 тонны.

В числе выявленных вредителей — средиземноморская плодовая муха, западный цветочный трипс и многоядная муха-горбатка. Один случай заражения пришелся на средиземноморскую плодовую муху, семь случаев — на западного цветочного трипса и один случай — на многоядную муху-горбатку.

Наличие и жизнеспособность обнаруженных организмов подтвердили заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, подготовленные специалистами ФГБУ «ВНИИКР».

Мария Удовик