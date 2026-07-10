Аэропорт Сочи планирует обслужить 238 рейсов и 40 тысяч пассажиров за сутки

Аэропорт Сочи 10 июля работает в штатном режиме и продолжает выполнять суточный план полетов. В течение дня воздушная гавань планирует обслужить 116 рейсов на прилет, 122 рейса на вылет и около 40 тыс. пассажиров. По состоянию на 10:15 с начала суток аэропорт уже обслужил 37 прибывающих рейсов с 5,3 тыс. пассажиров и 42 вылетающих рейса, которыми воспользовались более 6,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На утро 10 июля задержки более чем на два часа зафиксировали по пяти рейсам. При этом в аэропорту отметили, что ситуация в общей зоне терминала и зоне ожидания вылета остается спокойной, скопления пассажиров нет.

Все операции в аэропорту, включая регистрацию пассажиров, предполетный контроль и посадку на рейсы, выполняются в штатном режиме. В воздушной гавани рекомендовали пассажирам заранее проверять актуальный статус рейса у авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Также пассажиров призвали следить за обновлениями о вылетах и прилетах через аудиообъявления в терминале, электронные табло и информационные экраны, а также на официальном сайте аэропорта Сочи.

Мария Удовик