Тренер-аналитик покидает ярославский «Локомотив»

Тренер-аналитик Вячеслав Гусов покидает ярославский ХК «Локомотив». Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Портал уточнил, что специалист уже покинул Ярославль, а его место в новом сезоне займет экс-наставник «Югры» и уроженец Ярославской области Александр Перов.

Официально об уходе Гусова из «Локомотива» не сообщалось. Белорусский специалист Вячеслав Гусов работает в команде ярославского клуба с 2021 года, где совмещает аналитическую работу и подготовку молодых игроков основного состава. В 2021 году привлекался к работе с молодежной сборной Швейцарии. В составе «Локомотива» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что главным тренером «Локомотива» стал Дмитрий Квартальнов.

Алла Чижова