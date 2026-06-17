Дмитрий Квартальнов рассказал о планах работы в «Локомотиве»

Новый главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов планирует расширить состав за счет игроков из молодежки. Об этом наставник сообщил ТАСС в интервью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Квартальнов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Квартальнов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дмитрий Квартальнов пришел в ярославский клуб после трех лет работы в минском «Динамо». Как он пояснил в интервью ТАСС, решение об уходе он принял сам.

«Мы могли бы и продолжать работу. Просто я не видел не то что заинтересованности, а какой-то инициативы, и получился контракт с "Локомотивом". Решение принимает руководство клуба, а тренер приходит в команду, чтобы ее когда-то покинуть»,— сказал Квартальнов.

Он рассказал, что «за пару дней» договорился с «Локомотивом» о подписании контракта после окончания плей-офф, по результатам которого ярославская команда стала двукратным обладателем Кубка Гагарина. При этом Дмитрий Квартальнов уже работал в «Локомотиве» — в сезонах 2017/18 и 2018/19. «Это уже большой плюс, что я был в этой организации, что мы знакомы»,— отметил наставник.

Главный тренер надеется, что удастся быстро сработаться с командой, так как со многими хоккеистами «Локомотива» он уже работал. Но видит наставник и потребность в изменениях.

«Задача выступить успешно будет непростой, команда играла три года подряд в финале. Наверное, состав стоит чуть расширить, пускай костяк тот же. У нас хорошая молодежь, которая выиграла плей-офф Молодежной хоккейной лиги, будем ее привлекать. Та энергия, молодость, задор, я думаю, помогут команде»,— сказал Квартальнов ТАСС.

Конкретных имен тренер не назвал, но отметил, что в июле отправится на сборы молодежки, чтобы посмотреть на игроков. В этот же период Дмитрий Квартальнов намерен переехать в Ярославль и начать лично общаться с игроками «Локомотива». Дмитрий Квартальнов подчеркнул, что не планирует полностью менять стиль игры чемпионов.

«Я понимаю, что команда очень хорошая, со своим стилем, системой. Надеюсь, что-то мы добавим. Пока говорить об этом рановато, предстоит большая предсезонная подготовка. Мы определимся, как будем двигаться вперед. Но разрушать точно ничего не будем»,— прокомментировал наставник.

Дмитрий Квартальнов, как и экс-наставник «Локомотива» Боб Хартли, назвал приглашение в клуб вызовом. Хартли тоже пришел в команду после победы в Кубке Гагарина и смог привести «Локомотив» ко второму Кубку, а после объявил о завершении карьеры, сославшись на возраст: Хартли — 65 лет. Дмитрию Квартальнову — 60 лет. В интервью ТАСС он признался, что «надо уже задумываться» над завершением карьеры.

«Сейчас я получил такой вызов, хорошая команда. До этого где-то приходилось что-то создавать, а в Ярославле команда уже готовая. И сейчас уже наша работа заключена в том, чтобы команда не выдохлась. Конечно, это будет чуть другая команда, нужно будет хорошо поработать»,— сказал главный тренер.

Комментируя тренерский штаб, Дмитрий Квартальнов рассказал, что «Локомотив» ведет переговоры с Сергеем Звягиным, который провел минувший сезон в качестве помощника Боба Хартли, и ранее приглашал в команду Юрия Бабенко, двукратного обладателя Кубка Гагарина в качестве игрока.

«Руководители клуба общаются с другими ребятами, пока не могу назвать конкретных имен. Все идет в процессе»,— добавил главный тренер.

По плану ярославский «Локомотив» в рамках подготовки к регулярному чемпионату проведет несколько товарищеских матчей и примет участие в турнире в конце августа. Старт нового сезона запланирован на 5 сентября. В этот день «Локомотив» на домашней арене встретится с челябинским «Трактором».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Алла Чижова