На Кубани средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла до 2 млн рублей

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 6% по сравнению с январем и достигла 2,04 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в «Авто.ру Бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным аналитиков платформы, за январь—июнь значительно увеличилось количество объявлений о продаже автомобилей китайских марок, тогда как предложение других иномарок практически не изменилось. При этом число объявлений о продаже отечественных автомобилей сократилось на 8%.

Средняя стоимость подержанных автомобилей китайских брендов к июню составила 2,27 млн руб., что на 5,2% выше январского уровня. Автомобили других иностранных производителей подорожали почти на 8% — до 2,46 млн руб.

В сегменте отечественных марок средняя цена за полгода практически не изменилась и составила 732 тыс. руб.

Несмотря на общий рост цен, ряд популярных моделей на вторичном рынке стал доступнее. Наибольшее снижение стоимости зафиксировано у Kaiyi E5 (–15,6%, до 1,33 млн руб.), Chery Tiggo 8 Pro Max (–15,4%, до 2,57 млн руб.), Mitsubishi Lancer X (–14,8%, до 777,2 тыс. руб.), Hyundai Avante MD (–14,6%, до 944 тыс. руб.) и Honda Fit (–14,3%, до 1,04 млн руб.).

Анна Гречко