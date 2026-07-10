Возгорание на Ильском НПЗ потушили

Возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, возникшее после падения обломков беспилотного летательного аппарата, полностью ликвидировано. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, пожар произошел в ночь на 10 июля в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, фрагменты беспилотников были обнаружены по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки упали во дворе частного дома, в другом — на территории одного из предприятий. По предварительной информации, в этих случаях также никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 9 июля до 7:00 10 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа. В их числе аппараты, сбитые над территорией Краснодарского края, Крыма, акваторией Азовского моря и другими регионами России.

Вячеслав Рыжков