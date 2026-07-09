Главные новости за день 9 июля

Псковская область вводит продажу бензина по четным и нечетным номерам с 10 июля. Решение принято на основе многочисленных обращений граждан.

Подобные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке рассматривают власти Петербурга и Ленобласти.

Подозреваемый в убийстве девочки под Петербургом находится под наблюдением врачей. Мужчина находится под медицинским наблюдением, так как еще после задержания и проведения следственных действий врачи отнесли его к категории лиц, склонных к суицидальному поведению.

Депутата ЗакСа Ленобласти и градозащитника хотят судить за запрещенную символику. Поводом для протокола стало упоминание запрещенных ресурсов Facebook и Instagram (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

Партия «Яблоко» передала в избирком списки кандидатов в ЗакС. Документы в комиссию принесли депутат городского парламента Дмитрий Анисимов и его помощник Егор Карпенков.

Основатель Coris получил условный срок по делу о незаконной миграции. Суд установил, что не позднее апреля 2021 года Лев Авербах разработал схему, позволявшую иностранным гражданам въезжать в Россию в период действовавших из-за пандемии коронавируса ограничений.

Приговор за хищение 14,7 млн у вкладчиков «Таврического» банка оставили в силе. В 2025 году им назначили условные сроки: Галине Барановой — 3 года 6 месяцев, Вере Барановой — 3 года лишения свободы.

Из-за нехватки кадров в Петербург привезли 23 швеи из Индии. Индийские специалисты начали работать на предприятии полного цикла PRO Design Lab.

Петергоф усилит контроль за ценами в кафе после жалоб посетителей. Проверка выявила, что сотрудники ООО «Новый Петергоф» увеличивали стоимость блюд, добавляя ингредиенты без ведома покупателей.

В центре Петербурга горел театр имени В. Ф. Комиссаржевской. Пострадавших нет.

Карина Дроздецкая