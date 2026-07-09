Петергоф усилит контроль за ценами в кафе после жалоб посетителей

Музей-заповедник «Петергоф» отреагировал на обращения посетителей о завышении цен в точках питания. Проверка выявила, что сотрудники ООО «Новый Петергоф» увеличивали стоимость блюд, добавляя ингредиенты без ведома покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники ООО «Новый Петергоф» намеренно увеличивали стоимость блюд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сотрудники ООО «Новый Петергоф» намеренно увеличивали стоимость блюд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, базовая ценовая политика оператора соответствует среднему уровню по городу, однако нарушения допускались на местах — итоговый чек рос за счет скрытых добавок. Музей потребовал от компании-арендатора усилить контроль за соблюдением меню, информированием о ценах и добросовестностью персонала. В Петергофе подчеркнули, что качество обслуживания остается одним из приоритетов. Проверки точек общепита продолжатся.

Кирилл Конторщиков