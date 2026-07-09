Петергоф усилит контроль за ценами в кафе после жалоб посетителей
Музей-заповедник «Петергоф» отреагировал на обращения посетителей о завышении цен в точках питания. Проверка выявила, что сотрудники ООО «Новый Петергоф» увеличивали стоимость блюд, добавляя ингредиенты без ведома покупателей.
Сотрудники ООО «Новый Петергоф» намеренно увеличивали стоимость блюд
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, базовая ценовая политика оператора соответствует среднему уровню по городу, однако нарушения допускались на местах — итоговый чек рос за счет скрытых добавок. Музей потребовал от компании-арендатора усилить контроль за соблюдением меню, информированием о ценах и добросовестностью персонала. В Петергофе подчеркнули, что качество обслуживания остается одним из приоритетов. Проверки точек общепита продолжатся.