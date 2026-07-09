Из-за нехватки кадров в Петербург привезли 23 швеи из Индии

В Санкт-Петербурге продолжают развивать механизм организованного привлечения иностранных специалистов. На одно из городских предприятий уже трудоустроились 23 швеи из Индии, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индийские специалисты начали работать на предприятии полного цикла PRO Design Lab

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Индийские специалисты начали работать на предприятии полного цикла PRO Design Lab

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Индийские специалисты начали работать на предприятии полного цикла PRO Design Lab. Проект организованного набора реализует центр трудовых ресурсов, подведомственный городскому комитету по труду и занятости населения.

Как отметили в комитете, профессия швеи остается одной из самых востребованных в Петербурге. Сейчас на портале «Работа России» открыто более 1,6 тыс. вакансий по этой специальности. За последний год средняя зарплата швей в городе выросла на 18%, однако собственных трудовых ресурсов предприятиям по-прежнему не хватает.

Власти подчеркивают, что организованный набор иностранных работников используется только в тех случаях, когда работодатели не могут закрыть вакансии за счет российских соискателей. Центр трудовых ресурсов сопровождает предприятия на всех этапах — от поиска кандидатов за рубежом до оформления сотрудников после их приезда в Россию.

Это уже не первый подобный проект в Петербурге. В декабре 2025 года по такой же схеме на работу в АО «Коломяжское» были приняты 18 специалистов из Индии, которые занимаются уборкой городских улиц.

Карина Дроздецкая