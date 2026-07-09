Псковская область вводит продажу бензина по четным и нечетным номерам с 10 июля

Власти Псковской области с 10 июля запускают экспериментальную систему распределения топлива на АЗС. Продажа бензина будет осуществляться в зависимости от последней цифры госномера автомобиля, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналогичные схемы ранее уже применялись в ряде российских регионов для борьбы с ажиотажем и очередями на АЗС

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Аналогичные схемы ранее уже применялись в ряде российских регионов для борьбы с ажиотажем и очередями на АЗС

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главы региона, решение принято на основе многочисленных обращений граждан. 10 июля заправиться смогут только водители с четными номерами машин, 11 июля — с нечетными, далее схема будет чередоваться ежедневно. Небольшой запас времени до вступления нововведения в силу оставлен для того, чтобы автовладельцы могли скорректировать свои планы.

Господин Ведерников подчеркнул, что мера носит временный экспериментальный характер и направлена на упорядочивание ситуации на заправках в условиях повышенного спроса. Аналогичные схемы ранее уже применялись в ряде российских регионов для борьбы с ажиотажем и очередями на АЗС.

Кирилл Конторщиков