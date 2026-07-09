Траты жителей Кубани на общепит выросли почти в 1,5 раза в 2025 году

Жители Краснодарского края в 2025 году увеличили расходы на питание вне дома на 44% по сравнению с предыдущим годом. В среднем семья из трех человек тратила на услуги заведений общественного питания 4,1 тыс. руб. в месяц против 2,8 тыс. руб. годом ранее. Такие данные приводит аналитическая служба FinExpertiza со ссылкой на Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В соседней Адыгее средние расходы на общепит выросли на 39% и составили 1,8 тыс. руб. в месяц на семью из трех человек.

По данным исследования, самые высокие расходы на питание вне дома зафиксированы в Санкт-Петербурге — 8,9 тыс. руб. в месяц на троих. Наименьшие — на Чукотке, где средние траты оказались ниже 1 руб. в месяц. Среди регионов с минимальными расходами также отмечена Смоленская область — менее 50 руб. на семью из трех человек.

В целом по России расходы на общепит за год выросли на 26,9% — с 2,7 тыс. до 3,5 тыс. руб. в месяц на семью из трех человек.

Расходы жителей Краснодарского края на досуг, включая культурные мероприятия, спорт и отдых, увеличились на 8,4% — до 3,9 тыс. руб. в месяц на семью из трех человек. В Адыгее этот показатель вырос на 23%, достигнув 5,2 тыс. руб.

Наиболее высокие расходы на досуг в 2025 году зафиксированы в Магаданской области (14,4 тыс. руб. на троих) и Москве (14,1 тыс. руб.), тогда как минимальные — в Ингушетии и Дагестане, где они не превышали 500 руб. в месяц. В среднем по стране траты на отдых и культурные мероприятия увеличились на 8,5%, до 6,7 тыс. руб.

Расходы жителей Кубани на алкоголь и табачную продукцию выросли на 8,4%, составив 1,6 тыс. руб. в месяц на семью из трех человек. В Адыгее этот показатель увеличился на 13%, до 1,4 тыс. руб.

Согласно исследованию, меньше всего на алкоголь и табак тратили жители Чечни — около 10 руб. в месяц на троих, больше всего — жители Чукотки, где средние расходы достигли 5,5 тыс. руб. По России в целом затраты на эту категорию товаров увеличились на 7,3%: расходы на алкоголь выросли на 11,1%, на табачную продукцию — на 1,6%.

Вячеслав Рыжков