В Краснодаре задержан водитель, подозреваемый в умышленном наезде на людей

Следователи СКР по Краснодарскому краю задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство двух и более человек в Краснодаре. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 8 июля на улице Генерала Трошева в Краснодаре. Подозреваемый, управляя грузовым фургоном, приехал к одному из домов, где встретил 28-летнего жителя Ростовской области, с которым ранее у него произошел конфликт.

Следствие полагает, что мужчина намеренно направил автомобиль на находившихся рядом людей. В результате наезда 28-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Другие граждане смогли избежать столкновения и получили необходимую помощь.

После произошедшего подозреваемый скрылся с места происшествия. Его личность была установлена в ходе следственных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СКР по краю совместно с оперативниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вячеслав Рыжков