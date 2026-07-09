На «Иннопроме» власти Кубани заключили соглашения на 3,6 млрд рублей

Краснодарский край заключил инвестиционные соглашения на сумму более 3,6 млрд руб. в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Реализация проектов предполагает создание 336 новых рабочих мест, сообщили в администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, на выставке региональная делегация провела переговоры с представителями бизнеса и достигла договоренностей по ряду промышленных проектов. Общий объем инвестиций составит 3,65 млрд руб.

Одним из соглашений стало сотрудничество с Федеральным центром беспилотных авиационных систем. В Краснодарском крае планируется создание инфраструктуры для разработки, испытаний и запуска беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Научно-производственный центр «Техносфера» подписал соглашение с первым резидентом — производителем двигателей для БПЛА.

В Краснодаре также планируется строительство предприятия по выпуску теплообменного оборудования для атомных, тепловых электростанций и промышленных объектов. После выхода на проектную мощность завод сможет производить более 70 единиц продукции в год.

Еще один проект в краевой столице связан с созданием полного цикла производства светопрозрачных алюминиевых конструкций. Инвестором выступает компания «Авангард Юг», которая намерена вложить 1,3 млрд руб. в строительство предприятия. Производство будет включать выпуск оконных, дверных и фасадных систем, витражей, раздвижных конструкций и других изделий. Запуск объекта рассчитан на четыре года, на предприятии планируется создать около 150 рабочих мест.

В Динском районе компания «Современные стекольные технологии» построит завод по переработке стекла мощностью 6 тыс. тонн готовой продукции в год. Предприятие будет выпускать изделия для интерьера и экстерьера, включая закаленное стекло. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд руб., после выхода на полную мощность на заводе будут работать около 200 сотрудников.

Кроме того, в рамках выставки были заключены соглашения о расширении двух производств упаковочных материалов. Компания «СФТ Групп» направит 500 млн руб. на модернизацию предприятия в Тимашевском районе. К 2031 году производство должно выйти на выпуск 110 млн кв. м гофроупаковки в год.

В Динском районе компания «Лига-Пак» реализует проект модернизации производства упаковочных материалов стоимостью 385 млн руб. Инвестиции позволят увеличить мощности предприятия примерно на треть и создать 25 новых рабочих мест.

Вячеслав Рыжков