Жителей Краснодара предупредили об аварийных отключениях электроэнергии

В Краснодаре в летний период возможны временные локальные отключения электроэнергии из-за увеличения нагрузки на сети. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнили в МЦУ, в жаркий сезон растет потребление электричества, что может привести к перегрузке отдельных участков энергосистемы. При возникновении аварийных ситуаций восстановительные бригады оперативно выезжают на места и проводят необходимые работы для скорейшего возобновления подачи электроэнергии.

Получить информацию о ходе восстановительных мероприятий жители могут в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара по телефонам 8 (861) 214-33-36 и 050.

Актуальные данные о временных отключениях публикуются в официальных информационных каналах ЕДДС города.

Вячеслав Рыжков