Клиника Екатерининская стала официальным партнером ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» подписал соглашение с сетью многопрофильных медицинских центров Клиника Екатерининская.

Фото: пресс-служба клиника Екатерининская

Она получила статус официального медицинского партнера клуба. Соглашение предусматривает комплексную интеграцию бренда клиники в спортивную и визуальную среду ФК «Краснодар».

Как сообщили в клинике, одним из ключевых направлений сотрудничества с ФК «Краснодар» станет вклад в поддержку охраны здоровья игроков клуба. По словам главврача Клиники Екатерининская Карена Мумджяна, партнерство с футбольным клубом — это не просто имиджевый проект, а «объединение двух брендов Кубани ради общей цели: популяризации здоровья и спорта в регионе».

Фото: пресс-служба клиника Екатерининская

Партнерство между Клиникой Екатерининская и ФК «Краснодар» в частности предусматривает реализацию комплекса совместных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни.