Lumisfera, балет «Коппелия» и самый взрослый комик России

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить концерт симфонического оркестра при трех тысячах горящих свечей или увидеть балет в исполнении артистов одного из ведущих музыкальных театров Центральной Азии. Еще можно сходить на премьеры фильмов или стендап-шоу самого взрослого комика России. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

11 июля в 19:00 в Летнем театре парка имени Фрунзе состоится концерт Lumisfera «Усадьба света». Шоу пройдет при трех тысячах горящих свечей. Симфонический оркестр исполнит произведения таких композиторов, как Людовико Эйнауди, Антонио Вивальди, Ханс Циммер и Вольфганг Амадей Моцарт.

Стоимость билета — от 2500 руб. (6+)

12 июля в 14:00 в музее Николая Островского состоится концерт Арис — композитора, вокалистки, пианистки, автора многочисленных музыкальных произведений и лауреата международных конкурсов. «В программе прозвучат авторские произведения для голоса, гуслей и фортепиано. Музыка Арис сочетает академические традиции, современный композиторский язык и внимание к выразительности музыкального образа. Слушателей ждет встреча с вокальными поэмами, инструментальными композициями и произведениями, вдохновленными темами красоты, созерцания, гармонии и внутреннего мира человека»,— сказано в описании.

Входной билет — 1200 руб. (12+)

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Какие спектакли посмотреть

11 и 12 июля в 17:00 в Сочинском государственном цирке имени Мстислава Запашного заслуженный артист РФ Гия Эрадзе представит шоу «Бурлеск». «Как и все проекты "Королевского цирка", шоу "Бурлеск" отличает особый стиль и фирменный почерк Гии Эрадзе: синтез жанров и феерия фэшн-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, авторская музыка композиторов, которая передает атмосферу каждого номера и заставляет сердца зрителей биться в унисон с артистами. Поражают сложные технические решения, зрелищные спецэффекты и масштабные декорации, создающие дополнительный эффект погружения в сюжет каждой постановки. У публики есть возможность заглянуть за границы привычного, стать свидетелями уникальных творческих экспериментов на грани человеческих возможностей»,— сказано в описании. Театр-постановщик — Королевский цирк Гии Эрадзе / Росгосцирк.

Стоимость билета — от 2500 руб. (0+)

11 и 12 июля в 18:00 в концертном центре «Сириус» один из ведущих музыкальных театров Центральной Азии «Астана Опера» представит балет «Коппелия». Версию Ролана Пети в спектакле представляет Луиджи Бонино — постоянный ассистент хореографа и первый исполнитель партии Коппелиуса на премьере.

«"Коппелия" — редкий для классического балета жанр комедии: с интригой, переодеваниями, легкой ссорой влюбленных и счастливым примирением. В его основе лежит мрачная новелла Гофмана о юноше, полюбившем механическую куклу, созданную мастером Коппелиусом. Однако создатели спектакля превратили темную романтическую мистику в изящный театральный сюжет»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 800 руб. (10+)

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Что смотреть в кино

10, 11 и 12 июля в «Кино Море Молл», City Stars (Адлер), «Юбилейном» и City Stars (Олимп) состоится премьера фильма «Кодекс Данте» (триллер, драма, криминал, детектив). В ролях: Оскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот и Джон Малкович. «Ник, писатель из Нью-Йорка XXI века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись "Божественной комедии", написанную рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в XIV веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным»,— говорится в описании. Режиссер — Джулиан Шнабель.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

В «Кино Море Молл», City Stars (Адлер) и City Stars (Олимп) покажут еще одну киноновинку — «Трасса "Море — море"» (приключения, комедия, мелодрама). «Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем — наглый фотограф Тёма. С ним его бывшая, но любимая жена Саша и ее новый жених. Тёма пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Тёмы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни — если не откажут тормоза»,— сказано в аннотации. Режиссер — Илья Храмов.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

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Куда сходить еще

12 июля в 20:00 в ресторане «Атлант» пройдет стендап-шоу самого взрослого комика России, Андрея Кузьмина (Хопкинса). Артист участвовал в шоу «Стендап на ТНТ», трех сезонах проекта «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ и «MoneyMic» на VKВидео. Кроме того, он является победителем стендап-фестиваля в Санкт-Петербурге и актером двух сериалов — «Туристическая полиция» и «Кибердеревня».

Входной билет — 990 руб. (18+)

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