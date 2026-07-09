В Новороссийске усилят контроль за нарушениями ПДД с помощью камер

В Новороссийске в патрульных автомобилях Госавтоинспекции установили автоматизированные комплексы фиксации нарушений «Оракул». Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции города Сергей Черненко в интервью «Новороссийскому рабочему».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его словам, комплексы способны фиксировать превышение скорости, отсутствие полиса ОСАГО, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Один прибор может выявлять около 1,9–2 тыс. нарушений в день.

Также в городе усилили контроль за парковкой. Администрация приобрела два автомобиля с комплексами фиксации «Тайфун», которые будут автоматически выявлять нарушения правил остановки и стоянки. Штрафы будут направляться водителям через Госуслуги.

Кроме того, в Новороссийске увеличили количество эвакуаторов.

Анна Гречко