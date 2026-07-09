Краснодарский край вошел в топ-3 регионов по продажам е-ОСАГО

Краснодарский край занял третье место среди российских регионов по числу проданных электронных полисов ОСАГО в первом полугодии 2026 года. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за шесть месяцев на Кубани оформили 1,5 млн полисов е-ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доля Краснодарского края в общероссийском объеме продаж электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности составила 5,4%. Более высокие показатели зафиксированы только в Москве, где было продано 3 млн полисов, и Московской области — 2,2 млн.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, рост числа электронных полисов свидетельствует о продолжающейся цифровизации рынка страхования. По его оценке, автовладельцы все чаще выбирают онлайн-оформление, а страховщики расширяют набор цифровых сервисов для клиентов.

Всего в России в январе—июне 2026 года было реализовано 27,6 млн электронных полисов ОСАГО, что на 67% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля е-ОСАГО достигла 81% от общего количества оформленных полисов обязательной автогражданки.

В июне страховщики продали 4,9 млн электронных полисов ОСАГО — на 62,6% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял около 3 млн договоров.

На десять регионов с наибольшими объемами продаж е-ОСАГО в первом полугодии пришлось 46% всех оформленных в стране электронных полисов.

Вячеслав Рыжков