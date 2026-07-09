Жителям Севастополя планируют компенсировать покупку автономных источников электроснабжения

В Севастополе планируют разработать программу государственной поддержки жителей для приобретения автономных источников электроснабжения. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, власти намерены частично компенсировать расходы на покупку солнечных батарей и накопителей энергии для жителей многоквартирных и частных домов. Инициатива ранее обсуждалась на совещании с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Программа будет сформирована по аналогии с социальной газификацией и предполагает финансирование за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Кроме того, в Севастополе принято решение не проводить третью смену в детских оздоровительных лагерях. Как пояснил губернатор, вторые смены в лагерях «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» проходят в штатном режиме, однако сохраняющиеся риски отключений электроэнергии после атак на энергосистему Крыма и Севастополя могут создать угрозу для безопасности детей.

«Ради безопасности детей мы решили третью смену в детские лагеря не завозить»,— сообщил Михаил Развожаев.

Ожидается, что 14–15 июля завершится вторая смена, после чего дети вернутся домой. Губернатор поручил департаменту образования подготовить необходимые документы и отметил, что при улучшении ситуации власти готовы оперативно возобновить набор детей в лагеря.

Вячеслав Рыжков