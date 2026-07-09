Жителям Севастополя планируют компенсировать покупку автономных источников электроснабжения
В Севастополе планируют разработать программу государственной поддержки жителей для приобретения автономных источников электроснабжения. Об этом на заседании правительства города сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По его словам, власти намерены частично компенсировать расходы на покупку солнечных батарей и накопителей энергии для жителей многоквартирных и частных домов. Инициатива ранее обсуждалась на совещании с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Программа будет сформирована по аналогии с социальной газификацией и предполагает финансирование за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Кроме того, в Севастополе принято решение не проводить третью смену в детских оздоровительных лагерях. Как пояснил губернатор, вторые смены в лагерях «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» проходят в штатном режиме, однако сохраняющиеся риски отключений электроэнергии после атак на энергосистему Крыма и Севастополя могут создать угрозу для безопасности детей.
«Ради безопасности детей мы решили третью смену в детские лагеря не завозить»,— сообщил Михаил Развожаев.
Ожидается, что 14–15 июля завершится вторая смена, после чего дети вернутся домой. Губернатор поручил департаменту образования подготовить необходимые документы и отметил, что при улучшении ситуации власти готовы оперативно возобновить набор детей в лагеря.