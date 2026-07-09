В Краснодаре запустили проект по бронированию спортивных площадок
В Краснодаре запустили пилотный проект по онлайн-бронированию муниципальных спортивных площадок. Новая система призвана упорядочить использование объектов и повысить комфорт для жителей.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Сервис регистрации уже работает на спортивной площадке в сквере Дружбы народов. В дальнейшем аналогичный механизм планируется внедрить на падел-корте в парке 30-летия Победы.
Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Краснодара, доступ к площадкам после введения системы смогут получать только зарегистрированные пользователи. Кроме того, на объектах устанавливаются камеры видеонаблюдения, что позволит контролировать состояние оборудования и выявлять случаи нарушения порядка.
«Муниципальные спортивные площадки должны быть безопасными и использоваться по назначению. Онлайн-бронирование и видеонаблюдение позволят сохранить объекты в надлежащем состоянии и обеспечить доступ тем, кто действительно занимается спортом»,— отметил первый заместитель директора департамента Евгений Слизский.
Для записи на площадку пользователю потребуется указать номер телефона. Онлайн-сервис включен в перечень ресурсов, доступных при возможных перебоях с интернет-соединением. Также на спортивных объектах размещаются QR-коды, с помощью которых можно быстро перейти к странице бронирования.