Легенды ночного клуба Mozart, цирк-шапито и «Ми-Ми-Мишки»
Куда сходить в Новороссийске 10, 11 и 12 июля
В эти выходные жителей и гостей Новороссийска ждет насыщенная культурная программа. В городе выступят эстрадные артисты, состоится премьера представления питерского цирка-шапито, пройдут семейные интерактивные шоу, а в кинотеатрах покажут новые фильмы. Главные события — в афише «Ъ-Новороссийск.
Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ
Какие концерты посетить
10 июля в 19:30 в Городском театре состоится большой концерт музыкального проекта «Наша компаша». Как обещают организаторы, артисты представят зрителям живую программу, наполненную популярными хитами и яркими аранжировками.
Стоимость билетов — от 1500 рублей (6+)
11 июля в 19:00 в Концерт-холле Familia пройдет большой концерт-вечеринка «Легенды ночного клуба Mozart». Формат одинаково хорошо подойдет и для любителей драйва, и для тех, кто хочет проникнуться атмосферой ночи и ощутить всю магию этого события.
Стоимость билетов — от 2000 рублей (18+)
12 июля в 19:00 в концерт-холле Familia выступит исполнитель Ваграм Вазян. В рамках своего сольного концерта артист исполнит как полюбившиеся слушателям композиции, так и новые песни.
Стоимость билетов — от 500 рублей (0+)
Какие спектакли посмотреть
11 и 12 июля в 19:00 на парковке ГМ «Магнит Семейный» (ул. Анапское шоссе, 89) пройдут премьерные показы новой программы Санкт-Петербургского цирка-шапито «Торнадо». Зрителям обещают экстремальное зрелище, выступления воздушных гимнастов и уникальный аттракцион «Медведи на буйволах».
Стоимость билетов — от 1000 рублей (0+)
12 июля в 11:00 в Городском театре покажут интерактивное детское шоу «Ми-Ми-Мишки. Кристалл дружбы». Известные персонажи мультсериала сойдут со сцены к юным зрителям, чтобы устроить незабываемый праздник с песнями, танцами и захватывающими играми.
Стоимость билетов — от 1000 рублей (0+)
Что посмотреть в кино
На экраны новороссийских кинотеатров вышел анимационный блокбастер «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». В этот раз главным героям предстоит спасать Князя от очередных напастей: возвращать ему волшебную ель, снимать любовный приворот с коня Юлия и разбираться с амбициями нового фаворита, говорится в синопсисе.
Стоимость билетов — от 250 рублей (6+)
Для любителей психологического напряжения в прокате стартовал детективный триллер «Кодекс Данте». Фильм расскажет о запутанном расследовании серии загадочных преступлений, где каждая улика и деталь отсылают к средневековым текстам, а главным героям приходится балансировать на грани реальности и мистики, сказано в описании.
Стоимость билетов — от 350 рублей (18+)
Куда сходить еще
С 10 по 12 июля в Новороссийском историческом музее-заповеднике жители и гости города могут посетить постоянные и временные выставочные экспозиции, рассказывающие об истории Цемесской бухты, природе региона и ключевых событиях в жизни Черноморского побережья.