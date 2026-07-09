Легенды ночного клуба Mozart, цирк-шапито и «Ми-Ми-Мишки»

В эти выходные жителей и гостей Новороссийска ждет насыщенная культурная программа. В городе выступят эстрадные артисты, состоится премьера представления питерского цирка-шапито, пройдут семейные интерактивные шоу, а в кинотеатрах покажут новые фильмы. Главные события — в афише «Ъ-Новороссийск.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

10 июля в 19:30 в Городском театре состоится большой концерт музыкального проекта «Наша компаша». Как обещают организаторы, артисты представят зрителям живую программу, наполненную популярными хитами и яркими аранжировками.

Стоимость билетов — от 1500 рублей (6+)

11 июля в 19:00 в Концерт-холле Familia пройдет большой концерт-вечеринка «Легенды ночного клуба Mozart». Формат одинаково хорошо подойдет и для любителей драйва, и для тех, кто хочет проникнуться атмосферой ночи и ощутить всю магию этого события.

Стоимость билетов — от 2000 рублей (18+)

12 июля в 19:00 в концерт-холле Familia выступит исполнитель Ваграм Вазян. В рамках своего сольного концерта артист исполнит как полюбившиеся слушателям композиции, так и новые песни.

Стоимость билетов — от 500 рублей (0+)

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Какие спектакли посмотреть

11 и 12 июля в 19:00 на парковке ГМ «Магнит Семейный» (ул. Анапское шоссе, 89) пройдут премьерные показы новой программы Санкт-Петербургского цирка-шапито «Торнадо». Зрителям обещают экстремальное зрелище, выступления воздушных гимнастов и уникальный аттракцион «Медведи на буйволах».

Стоимость билетов — от 1000 рублей (0+)

12 июля в 11:00 в Городском театре покажут интерактивное детское шоу «Ми-Ми-Мишки. Кристалл дружбы». Известные персонажи мультсериала сойдут со сцены к юным зрителям, чтобы устроить незабываемый праздник с песнями, танцами и захватывающими играми.

Стоимость билетов — от 1000 рублей (0+)

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Что посмотреть в кино

На экраны новороссийских кинотеатров вышел анимационный блокбастер «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». В этот раз главным героям предстоит спасать Князя от очередных напастей: возвращать ему волшебную ель, снимать любовный приворот с коня Юлия и разбираться с амбициями нового фаворита, говорится в синопсисе.

Стоимость билетов — от 250 рублей (6+)

Для любителей психологического напряжения в прокате стартовал детективный триллер «Кодекс Данте». Фильм расскажет о запутанном расследовании серии загадочных преступлений, где каждая улика и деталь отсылают к средневековым текстам, а главным героям приходится балансировать на грани реальности и мистики, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 350 рублей (18+)

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Куда сходить еще

С 10 по 12 июля в Новороссийском историческом музее-заповеднике жители и гости города могут посетить постоянные и временные выставочные экспозиции, рассказывающие об истории Цемесской бухты, природе региона и ключевых событиях в жизни Черноморского побережья.

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