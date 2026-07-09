Григорий Лепс отменил концерты в Сочи и Геленджике из-за логистических проблем
Певец Григорий Лепс отменил концерты, которые должны были пройти 9 июля в Сочи и 11 июля в Геленджике. Об этом сообщается на официальной странице артиста во «ВКонтакте».
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Организаторы пояснили, что выступления не состоятся из-за «беспрецедентных логистических проблем», не связанных с действиями исполнителя или организаторов мероприятия.
Отменены концерты в концертном зале «Фестивальный» в Сочи и «Геленджик-Арене» в Геленджике. Денежные средства за приобретенные билеты пообещали вернуть автоматически на банковские карты, с которых была произведена оплата.
Причины возникших логистических затруднений организаторы не уточнили.