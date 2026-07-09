Григорий Лепс отменил концерты в Сочи и Геленджике из-за логистических проблем

Певец Григорий Лепс отменил концерты, которые должны были пройти 9 июля в Сочи и 11 июля в Геленджике. Об этом сообщается на официальной странице артиста во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Организаторы пояснили, что выступления не состоятся из-за «беспрецедентных логистических проблем», не связанных с действиями исполнителя или организаторов мероприятия.

Отменены концерты в концертном зале «Фестивальный» в Сочи и «Геленджик-Арене» в Геленджике. Денежные средства за приобретенные билеты пообещали вернуть автоматически на банковские карты, с которых была произведена оплата.

Причины возникших логистических затруднений организаторы не уточнили.

Анна Гречко