Двух застройщиков в Сочи обязали снести самовольно возведенную многоэтажку

Суд обязал снести самовольно возведенный четырехэтажный дом на улице Санаторной в Сочи. Соответствующее определение вынесла судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, объект капитального строительства существенно превышает параметры разрешенного строительства и фактически не является индивидуальным жилым домом, как было указано в документации. Кроме того, здание не отвечает требованиям безопасности: при его возведении не были соблюдены нормы строительства на территории с особыми условиями использования, в том числе в зоне возможных оползневых процессов, а также требования противопожарной безопасности.

Суд признал объект самовольной постройкой и возложил обязанность по его демонтажу на двух застройщиков. В случае если решение не будет исполнено добровольно в течение двух месяцев, с них будет взыскиваться неустойка в размере 100 тыс. руб. за каждый день просрочки до момента фактического сноса здания.

После истечения установленного срока администрация Сочи должна будет организовать снос объекта с привлечением специализированной организации. Расходы на проведение работ в дальнейшем подлежат взысканию с застройщиков.

Вячеслав Рыжков