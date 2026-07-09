Кубань планирует перенять опыт Санкт-Петербурга по внедрению экологичных видов топлива

Краснодарский край намерен использовать опыт Санкт-Петербурга по развитию транспорта на газомоторном топливе. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам главы региона, Санкт-Петербург является одним из лидеров страны по внедрению экологичных видов топлива: в городе на природном газе работают более 3,5 тыс. автобусов, создана развитая сеть заправочной и сервисной инфраструктуры. Краснодарский край также планирует расширять использование газомоторного топлива в общественном транспорте, коммунальной и сельскохозяйственной технике.

Вениамин Кондратьев сообщил, что уже в 2027 году власти намерены в экспериментальном режиме перевести весь общественный транспорт Анапы на газомоторное топливо. Он подчеркнул, что использование природного газа позволяет не только снизить нагрузку на окружающую среду, но и сократить эксплуатационные расходы перевозчиков за счет более низкой стоимости топлива и увеличения срока службы техники.

В настоящее время в Краснодарском крае действуют 42 автомобильные газозаправочные станции. На газомоторном топливе работают свыше 1,1 тыс. автобусов, из которых 266 были приобретены с 2022 года за счет средств краевого бюджета. Власти региона рассчитывают продолжить обновление автобусного парка в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и расширять сеть газозаправочных комплексов.

Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун, совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо» власти региона планируют развивать необходимую инфраструктуру с учетом климатических особенностей Кубани. В Анапе предполагается приобрести более 100 автобусов, работающих на природном газе, а также построить специализированную газозаправочную станцию.

По данным краевого министерства транспорта, в последние четыре года за счет регионального бюджета закупались исключительно автобусы на компримированном природном газе. Такая техника уже эксплуатируется в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Кореновске, Кропоткине и Тихорецке.

Вячеслав Рыжков