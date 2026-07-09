Дело в отношении бывшего вице-губернатора Кубани Власова рассмотрят 14 июля

Советский районный суд Краснодара назначил на 14 июля предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-вице-губернатора Кубани и бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Александру Власову предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, нарушения были допущены при закупках обмундирования, техники и другого оборудования для добровольческих подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Александр Власов был задержан 29 сентября 2025 года. Незадолго до этого на заседании правления Кубанского казачьего войска он объявил об уходе с должности, заявив о намерении отправиться в зону СВО.

Также, как писал «Ъ-Кубань», Советский районный суд Краснодара принял к производству уголовное дело в отношении бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Рассмотрение дела по существу назначено на 14 июля.