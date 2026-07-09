Дело о неправосудных решениях сочинского экс-судьи Слуки рассмотрят 14 июля

Советский районный суд Краснодара принял к производству уголовное дело в отношении бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Рассмотрение дела по существу назначено на 14 июля, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Экс-судье предъявлено обвинение по семи эпизодам превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и семи эпизодам вынесения заведомо неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ).

По версии следствия, с июня 2021 года по июль 2022 года Валерий Слука, нарушая правила территориальной подсудности, принимал к производству гражданские иски, не исследовал представленные доказательства и не привлекал к участию в процессе представителей ответчика и иных заинтересованных лиц. В результате, как считает следствие, были вынесены семь неправосудных решений, повлекших незаконное выбытие земельных участков из муниципальной собственности Сочи.

Впоследствии все эти судебные акты были отменены, в удовлетворении исковых требований отказано, а земельные участки возвращены в собственность муниципалитета.

Уголовное дело в отношении бывшего судьи было возбуждено в январе 2026 года председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным после получения согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Полномочия Валерия Слуки к тому моменту были досрочно прекращены.

На время предварительного следствия бывший судья был заключен под стражу по решению Первомайского районного суда Краснодара. Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков