Дело о неправосудных решениях сочинского экс-судьи Слуки рассмотрят 14 июля
Советский районный суд Краснодара принял к производству уголовное дело в отношении бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Рассмотрение дела по существу назначено на 14 июля, следует из картотеки суда.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Экс-судье предъявлено обвинение по семи эпизодам превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и семи эпизодам вынесения заведомо неправосудных решений (ч. 1 ст. 305 УК РФ).
По версии следствия, с июня 2021 года по июль 2022 года Валерий Слука, нарушая правила территориальной подсудности, принимал к производству гражданские иски, не исследовал представленные доказательства и не привлекал к участию в процессе представителей ответчика и иных заинтересованных лиц. В результате, как считает следствие, были вынесены семь неправосудных решений, повлекших незаконное выбытие земельных участков из муниципальной собственности Сочи.
Впоследствии все эти судебные акты были отменены, в удовлетворении исковых требований отказано, а земельные участки возвращены в собственность муниципалитета.
Уголовное дело в отношении бывшего судьи было возбуждено в январе 2026 года председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным после получения согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Полномочия Валерия Слуки к тому моменту были досрочно прекращены.
На время предварительного следствия бывший судья был заключен под стражу по решению Первомайского районного суда Краснодара. Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.