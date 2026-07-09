Жители Кубани оценивают «зарплату мечты» в 185 тысяч рублей

Средний размер «зарплаты мечты» у жителей Краснодарского края составляет 184,9 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Авито Работы» и «Авито Рекламы», основанном на опросе более 10 тыс. респондентов (результаты имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее часто участники опроса в регионе называли желаемый доход свыше 300 тыс. руб. в месяц — такой вариант выбрали 20% работающих жителей края. Еще 22% считают желаемым заработок в диапазоне от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Реже всего респонденты называли доход до 70 тыс. руб. в месяц — этот вариант выбрали 5% опрошенных.

Исследование также показало, что большинство жителей края готовы сменить место работы или даже профессию ради существенного роста доходов. Так, 25% респондентов заявили, что готовы изменить сферу деятельности или место работы, если заработная плата увеличится более чем в три раза. Еще 29% считают достаточным рост дохода в 1,5–2 раза.

О возможности смены профессиональной сферы регулярно задумываются 30% опрошенных жителей Краснодарского края, еще 10% уже находятся в поиске работы в другой отрасли. Иногда подобные мысли возникают у 33% участников исследования, тогда как лишь 15% сообщили, что редко рассматривают такой вариант.

Респондентов также спросили, как они распорядились бы дополнительным доходом в случае повышения зарплаты на 30%. Наиболее популярным ответом стало создание финансовой подушки безопасности — такой вариант выбрал 21% участников опроса. Еще 18% направили бы дополнительные средства на ремонт жилья, 16% — на накопления для крупной покупки.

По 14% опрошенных предпочли бы использовать прибавку к доходу для погашения кредитов, оплаты отдыха и путешествий либо расходов на медицинские услуги. Еще 13% сообщили, что направили бы дополнительные средства на повседневные расходы и повышение уровня жизни, столько же — на помощь родственникам.

По данным исследования, в среднем по России мужчины оценивают желаемый уровень дохода в 198,7 тыс. руб. в месяц, женщины — в 170,8 тыс. руб. Эксперты отмечают, что с возрастом финансовые приоритеты россиян становятся более ориентированными на долгосрочные цели, семейные расходы и накопления.

Вячеслав Рыжков